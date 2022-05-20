Шойгу пообещал скорое взятие под контроль территории ЛНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Контроль над Донбассом расширяется, скоро будет взята под контроль территория Луганской народной республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

"Вооруженные силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита", - сказал министр.

"Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - сказал Шойгу.

"Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера. Подчеркну, что любые провокации и впредь будут жестко пресекаться", - сказал министр.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.