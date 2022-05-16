Число задержанных участников оппозиционного автопробега в Ереване выросло до 90

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении в понедельник задержала более 90 человек, участвующих в автопробеге в Ереване с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"В отделения полиции доставлен 91 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Все задержанные - водители автомобилей.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция перекрыла все пути движения автоколонн оппозиционеров, останавливает автомобили, проводит задержания. Свои действия полиция не комментирует.

Утром в понедельник сторонники оппозиции начали автопробеги в центр Еревана из четырех спальных районов города, передвигаясь на максимально малой скорости и создавая многокилометровые пробки на дорогах.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.