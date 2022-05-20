В Ереване произошла стычка оппозиционеров с охраной Пашиняна

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В здании гостиницы "Мариот" в Ереване, где проходит Армянский форум демократии с участием премьер-министра Никола Пашиняна, произошло столкновение охраны премьера и оппозиционных депутатов, которые хотели пройти в зал.

Прямую трансляцию из гостиницы в соцсети вела депутат Агнесса Хамоян.

Оппозиционеры прошли в гостиницу после переговоров с полицией. В зал их не пустила охрана, тогда и произошла стычка. Депутаты кричали на английском "Позор!" и "Армения без Никола".

Утром в пятницу в Ереване начались антиправительственные акции протеста. К гостинице "Мариот" пришли несколько сотен сторонников оппозиции. Они высказались против участия в форуме посла США Лин Трейси, раскритиковав ее за поддержку этого "диктаторского режима".

"В Армении образовался кризис демократии", - заявила оппозиция в громкоговорители.

До этого оппозиционеры провели акцию перед резиденцией президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он принимал президента Литвы Гитанаса Науседу. Протестующие освистали обоих политиков, когда те входили в здание.

Оппозиционеры заявляют, что правительство Пашиняна не имеет права представлять интересы армянского народа.

Антиправительственные акции проходят в Ереване с 17 апреля, с тех пор, как Пашинян в парламенте предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.