Токаев предложил подключить ОДКБ к миротворческой деятельности ООН

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по ОДКБ подключить Организацию к миротворческой деятельности ООН.

"Все необходимые инструменты сформированы и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН", - сказал Токаев на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.

По мнению президента Казахстана, "данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира".