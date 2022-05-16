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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Токаев предложил подключить ОДКБ к миротворческой деятельности ООН

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по ОДКБ подключить Организацию к миротворческой деятельности ООН.

"Все необходимые инструменты сформированы и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН", - сказал Токаев на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.

По мнению президента Казахстана, "данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ОДКБ ООН
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