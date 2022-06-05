Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что список погибших во время январских событий в Казахстане будет опубликован.

"Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй. Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства", - сказал Токаев журналистам на избирательном участке в Нурсултане в воскресенье.

"В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности, расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся. Поэтому все будет известно", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Казахстан открыто ведет расследование январских событий и необходимости приглашать международных экспертов нет.

"Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые уже сейчас доступны, публикуются генеральной прокуратурой, никаких секретов в отношении нашего общества или для нашего общества не имеется", - сказал Токаев.

По информации президента, по итогам январских событий было возбуждено 5,5 тысяч уголовных дел, 500 - направлены в суд.

"Я хотел бы обратить внимание, что лишь 23 человека привлечены к реальным срокам. Это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического случая", - отметил глава государства.

Он заявил, что по-прежнему считает произошедшие события террористической атакой.

"Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство и, тем более, организация", - сказал президент Казахстана.

"Сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы", - добавил он.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене (на западе страны), переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал Алматы.