МИД Венгрии оценил в 15-18 млрд евро возможную компенсацию за запрет импорта нефти из РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго на российскую нефть, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия ожидает, что ЕС предложит решение: инвестиции и компенсация в размере 15-18 млрд евро за рост цен (от эмбарго - ИФ), которые сделают необходимой полную модернизацию энергетической структуры Венгрии", - приводят слова министра западные СМИ.

Он добавил, что другим решением могут быть поставки нефти в Венгрию по трубопроводу, которых не касалось бы планируемое эмбарго на нефть РФ.

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сомнения в скором решении вопроса о запрете импорта нефти из РФ в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России. Речь, в частности, идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути к утверждению санкций СМИ называют позицию Венгрии, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Таким образом, у каждой страны в этом вопросе есть право вето.