Путин заявил, что ЕС вводит санкции против нефти и газа РФ под давлением США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Европейские страны вводят новые санкции в отношении РФ на нефтегазовых рынках под давлением США, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития нефтяной отрасли в режиме видеоконференции.

По его словам, это ведет к инфляции.

"Вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", - заметил Путин.

"Европейцы прямо признают, что не могут пока полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, отказаться от нашей нефти", - добавил президент.

Он подчеркнул, что европейские страны ставят такую задачу, "не обращая внимания на тот урон, который они уже нанесли своей собственной экономике".

"Складывается впечатление, что западные коллеги, политики и экономисты просто забыли об элементарных базовых экономических законах или во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать", - заявил Путин.