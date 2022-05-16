Венгерский парламент в пятый раз переизбрал Орбана на пост премьера

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за переизбрание Виктора Орбана на пост главы правительства, передают местные СМИ.

За Орбана проголосовали 133 парламентария, а 27 - против.

Таким образом, Орбан уже в пятый раз занял должность премьера Венгрии.

Орбан на прошлой неделе завершил формированию нового правительства. Посты сохранили вице-премьер Жолт Шемьен, министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, глава МВД Шандор Пинтер, глава Минюста Юдит Варга, глава Минфина Михай Варга.

Пост министра обороны занял Криштоф Салай-Бобровнички. Янош Лазар встал во главе нового министерства строительства и инвестиций, а Янош Чак - нового министерства культуры и инноваций.

В начале апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на них победила правящая коалиция "Фидес-ХДНП". Орбан является премьером Венгрии с 2010 года.