В ЕС заявили, что Венгрия не согласна на эмбарго на нефть из РФ по экономическим причинам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что возражения Венгрии по введению запрета на российскую нефть связаны с экономическими факторами, а не с политическими.

"Венгрия не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы - экономические", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Боррель пояснил, что Венгрию беспокоят два вопроса: во-первых, в случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Кроме того, существует более долгоиграющая проблема: Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть, и такие цены станут ударом по венгерской экономике.

Он также признал, что санкции оказывают негативное влияние как на Россию, так и на страны ЕС.

"Санкции имеют цену. И мы узнали это не сегодня. Санкции причиняют ущерб тем, против кого они введены, но и имеют сопутствующий эффект на тех, кто вводит санкции", - добавил Боррель.

"Но всем в Совете (Евросовете - ИФ) понятно, что мы должны избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причиной энергетического кризиса ситуацию на Украине и европейскую санкционную политику. Он также отметил, что место Венгрии - в ЕС, и страна не планирует блокировать европейские санкции против России, если только они не угрожают энергетической безопасности Венгрии.

Ранее Орбан говорил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.