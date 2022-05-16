Большой десантный корабль ВМС США с морпехами задействован в учениях близ Эстонии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого находятся подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, задействован в учениях Hedgehog 22 ("Еж-2022"), начавшихся в Эстонии, сообщил 6-й американский оперативный флот.

"Учения американских и эстонских сил продлятся до 30 мая и будут проходить в районе Пярну, (острова) Сааремаа и Виру", - говорится в сообщении флота.

Как сообщали Силы обороны Эстонии, в понедельник в стране стартовали крупные натовские учения, в которых принимает участие около 15 тыс. эстонских военнослужащих и других стран-членов НАТО, в том числе дислоцированная в стране боевая группа альянса. Задействованы сотни единиц техники, в том числе танки, БМП, корабли, вертолеты и самолеты.

"В ходе учений будет проверена боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны.

В целом учения продлятся до 3 июня и охватят почти всю Эстонию. Основные маневренные действия подразделений пройдут в Южной Эстонии, боевые стрельбы состоятся на Центральном полигоне Сил обороны и на острове Сааремаа.