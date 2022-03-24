Эстония дополнительно потратит 476 млн евро на оборону

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило дополнительно выделить 476 миллионов евро на укрепление национальной обороны и 86 миллионов евро на антикризисную деятельность.

"Сегодня одновременно с началом саммита НАТО в Брюсселе правительство подтвердило наше согласие укрепить национальную оборону Эстонии более чем на полмиллиарда евро", - заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

По ее словам, эти средства, учитывая 380 миллионов евро, которые власти Эстонии выделили на оборону в январе, повысят уровень оборонных расходов в среднем до 2,5% ВВП в течение следующих четырех лет.

Премьер уточнила, что еще 86 млн евро выделяется на обеспечение дополнительного финансирования мероприятий, которые помогут обществу лучше подготовиться к кризисным ситуациям. Часть этих средств пойдет обеспечение внутренней безопасности, связанной с военными действиями на Украине, часть - на охрану населения.

Министр обороны Калле Лаанет добавила, что за счет дополнительных 476 млн евро будут усилены шесть направлений обороны: ПВО ближнего радиуса действия, противотанковая оборона, огонь с закрытых позиций, ситуационная осведомленность, инфраструктура союзников и добровольческая военизированная организация Кайтселийт.

Днем ранее президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с представителями парламентских партий заявил, что стране необходимо подготовиться к всеобщей обороне на всех уровнях - от НАТО до отдельного гражданина - и что "принцип тотальной обороны должен быть закреплен не только в государственном плане, но и в подготовке мирного времени к выполнению мобилизационных задач, организации гражданского сопротивления".

После встречи Науседа отметил, что возражений против выделения на оборону 3% ВВП не было. По его словам, это может быть зафиксировано в соглашении партий.

"Мы не мост между Востоком и Западом. Литва четко является частью Западной цивилизации, мало того - ее восточным форпостом. Соответственно мы осознаем угрозы и выбираем союзников", - подчеркнул тогда президент.