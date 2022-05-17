Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 522 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 522 млн 70 тысяч 531, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 267 тысяч 245 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 82 млн 613 тыс. 620 и 999 тыс. 842.

Индия – 43 млн 125 тыс. 370 и 524 тыс. 260.

Бразилия – 30 млн 701 тыс. 900 и 665 тыс. 216.

Франция – 29 млн 381 тыс. 85 и 148 тыс. 516.

Германия – 25 млн 818 тыс. 405 и 137 тыс. 714.

Великобритания – 22 млн 385 тыс. 203 и 178 тыс. 63.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 807. В США на 1 млн жителей скончались 3 069 человек, Индии – 373, Бразилии – 3 088, Франции – 2 250, Германии – 1 637, Великобритании – 2 588.