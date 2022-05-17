В РФ за сутки коронавирусом заболели 4,1 тыс. человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тысячи случаев, госпитализированы за сутки 2,7 тысячи человек, скончались 110 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 17 мая, в РФ выявлено 4 122 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 772 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 146%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 75 субъектах РФ, снижение числа госпитализаций отмечено в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 1 127 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 110 человек, накануне штаб сообщал о 89 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 543 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 421.

"Выздоровели за сутки 5 984 человека, или на 11,2% больше по сравнению с 16 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 268 958 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 869 умерших и 17 658 542 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.