Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и лидер партии "Умеренных" Ульф Кристерссон Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Шведские власти во вторник направили заявку на вступление страны в НАТО, сообщили в представительстве Швеции при альянсе.

"Этим утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на присоединение страны к НАТО", - говорится на странице представительства в соцсетях.

Ранее официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

Какие страны заявили о планах вступить в НАТО

Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, дистанции в отношении великих держав.

Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны: так, большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе.

Однако разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались на рубеже 2021 - 2022 годов на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.

Что нужно для вступления в НАТО

Принятие новых членов в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора (1949 год): согласно ей, страна, желающая вступить в альянс, должна находиться в Европе, и для ее вступления требуется согласие всех членов НАТО.

Кроме того, есть дополнительный список требований, выполнение которых является желательным. В частности, речь идет об урегулировании страной-кандидатом международных споров с ее участием, об урегулировании этнических, территориальных и политических конфликтов, о предоставлении информации об экономическом положении страны, о ее вкладе в работу НАТО, включая участие в миссиях альянс, об отмене обязательного призыва в армию.

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление, ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.

Также каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление.

Реакция России на планы Швеции вступить в НАТО

МИД РФ предрек Швеции "утрату суверенитета в принятии решений" после вступления в НАТО. "Членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений", - говорится в заявлении российского МИДа.

В заявлении отмечается, что внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря.

"Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности", - сказано в заявлении.