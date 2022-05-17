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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Лавров счел, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничего существенно не изменит

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - НАТО давно учитывает территорию Швеции и Финляндии в своем военном планировании, и вступление этих стран в Североатлантический альянс большой разницы не сделает, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет", - сказал Лавров на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Посмотрим, как на деле их территория будет использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы", - отметил министр.

Ранее во вторник Швеция направила заявку на вступление страны в НАТО. До этого официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

МИД РФ Сергей Лавров Швеция Финляндия НАТО
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