ФРГ за последние две недели поставила на Украину более 2,4 тыс. гранатометов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Украина за последние две недели получила от ФРГ и распределила среди военных 2 450 одноразовых гранатомётов "Матадор", сообщает во вторник Der Spiegel.

Также на Украину поступили от Германии 1,6 тыс. мин DM22 и 3 тыс. мин DM31.

По данным издания, гранатометы "Матадор" Украина заказала непосредственно у немецкого производителя, а мины, по-видимому, доставили со складов бундесвера.

Ранее ФРГ поставила на Украину противотанковые вооружения, бронетехнику, миллионы единиц боеприпасов различных калибров, взрывчатку, взрывные устройства и детонаторы для уничтожения бункеров.

Однако, напоминает Der Spiegel, поставки Германией Украине семи самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), на которых уже обучаются украинские военные, ожидаются не раньше июля. Кроме того, из-за дефицита снарядов, которые приходится искать по всему миру, задерживаются поставки зенитных самоходных установок "Гепард".