В Кремле призвали разминировать порты Украины, прежде чем думать об отправке зерна

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Акватория у берегов Украины сейчас опасна для судоходства, нужно разминирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с темой смягчения ограничений на экспорт удобрений из РФ в обмен на пропуск зерна из портов Украины.

"Украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, где навигация весьма и весьма высокая", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ в обмен на пропуск зерна из портов Украины.

Его также спросили, готовы ли в Кремле обсуждать вопрос смягчения этих ограничений в обмен на пропуск судов с зерном.

"Ограничения не Кремль вводил. Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединенными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперёд", - ответил он.

Песков подтвердил, что на недавней встрече в Москве президента Владимира Путина и генерального секретаря ООН Гутерриша эта тема обсуждалась. И там действительно поднимался "вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности", - отметил он.

"Действительно ситуация чревата. Как вы понимаете, все это происходит не по нашей вине, наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены эти санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", - сказал Песков.