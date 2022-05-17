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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Сокращение активов животноводческой отрасли Украины оценили в 10-15%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - С 24 февраля активы животноводческой отрасли Украины сократились на 10-15%, преимущественно из-за потери контроля над производственными мощностями в зонах активных боевых действий и на территориях под контролем российской армии, сообщило Министерство аграрной политики Украины.

"Продукции животноводства у нас всегда производилось больше, чем для внутреннего потребления, часть экспортировалась. Поэтому это не критическая величина потерь для продовольственной внутренней безопасности. У нас достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить украинцев мясом различных видов, а также молочной продукцией и яйцами", - заверил через пресс-службу замминистра Тарас Высоцкий.

По его словам, на территориях, которые контролируют россияне, украинские аграрии ограничены в возможностях проводить посевную, там "засеивается гораздо более низкий процент площадей по сравнению с остальной Украиной".

По данным Госстата, реализация на Украине мяса на убой (в живом весе) в 2021 году снизилась на 2,4% по сравнению с 2020 годом - до 3,38 млн тонн, производство молока - на 5,9%, до 8,72 млн тонн, яиц - на 13%, до 14,1 млрд шт. После начала военного конфликта ведомство перестало публиковать такую статистику.

Хроника 24 февраля – 17 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минагрополитики Тарас Высоцкий Госстат
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