Walmart сократил квартальную чистую прибыль на четверть

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в США ритейлер Walmart в первом квартале 2023 финансового года (завершился 30 апреля) снизил чистую прибыль почти на 25%, а скорректированный показатель оказался хуже прогнозов.

В отчетный период чистая прибыль компании составила $2,05 млрд, или $0,75 в расчете на акцию, по сравнению с $2,73 млрд, или $0,97 на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль сократилась до $1,30 на акцию с $1,69, операционная прибыль снизилась на 23% - до $5,3 млрд.

Выручка повысилась на 2,4% и достигла $141,57 млрд против $138,31 млрд годом ранее. Показатель без учета изменения валютных курсов вырос на 2,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,48 на акцию при выручке в $138,8 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США в минувшем квартале увеличились на 3%, опередив консенсус-прогноз, предусматривавший рост на 1,9%. Интернет-продажи компании в стране увеличились всего на 1%, при этом за последние два года их объем подскочил на 38%, отмечается в отчетности.

Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club повысились на 10,2% вместо ожидавшегося аналитиками роста на 5,9%.

Тем временем выручка на международных рынках упала на 13%, до $23,8 млрд, из-за продажи ряда активов.

Согласно обновленному прогнозу компании, в 2023 фингоду сопоставимые продажи в США увеличатся на 3,5%, тогда как ранее компания ожидала рост чуть более чем на 3%. В то же время прогноз для годовой прибыли на акцию ухудшен - теперь ожидается, что показатель сократится на 1%, а не вырастет на 4-6% (mid-single digit).

Walmart управляет свыше 10,5 тысячи магазинов в 24 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции, еженедельно обслуживая около 230 млн клиентов. Штат компании составляет около 2,3 млн человек.

Котировки акций ритейлера падают на 7,2% на предварительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала 2022 года увеличилась на 2,4%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 11,3% за этот период.