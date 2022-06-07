Target ухудшила прогнозы рентабельности из-за избытка товаров на складах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Target Corp, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, ухудшила прогнозы для показателей рентабельности на второй квартал и весь текущий год, отметив, что будет вынуждена ускорить распродажу избыточных запасов товаров, скопившихся на ее складах.

Потребительское поведение американцев, получавших помощь от государства в период пандемии и активно скупавших товары для дома, резко изменилось в этом году, и теперь они делают выбор в пользу самых необходимых товаров, включая продукты питания и бензин, пишет The Wall Street Journal.

Target, обнародовавшая отчетность за первый финансовый квартал 18 мая, заявила тогда, что ее складские запасы увеличились на 43%, поскольку спрос на уличную мебель, бытовую технику, электронику и ряд других товаров снизился быстрее, чем ожидалось.

"После публикации квартальной отчетности у нас было дополнительное время, чтобы оценить операционную среду, - заявил главный исполнительный директор Target Брайан Корнелл в интервью WSJ. - В частности, мы следим за поведением потребителей, столкнувшихся с высокой инфляцией, и видим, что многие ритейлеры говорят о наличии крупных запасов товаров на складах".

"Нам следует действовать решительно, и разобраться с этой проблемой, чтобы она не тянулась за нами до конца года", - сказал Корнелл.

Согласно новому прогнозу Target, ее операционная рентабельность в текущем квартале составит около 2%, а не 5,3%, как ожидалось в мае. По итогам всего фингода показатель будет чуть ниже предыдущего прогноза (6%) из-за мер, которые Target принимает во втором квартале, отметил Корнелл.

В компании отмечают, что проблемы в цепочках поставок привели к задержкам в доставке некоторых товаров, и идеальное время для их продажи уже прошло, в связи с чем она намерена отказаться от отдельных заказов. Кроме того, Target намерена продать товары со скидками в рамках различных акций, чтобы как можно быстрее очистить склады.

Разрыв контрактов приведет к штрафам, в то время как продажа товаров со скидкой снизит рентабельность операций, сказал Корнелл.

Однако, по его словам, эти меры позволят компании освободить склады для товаров, которые будут пользоваться наибольшим спросом в ближайшее время, включая продукты питания, косметическую продукцию и товары для школы.

Акции Target теряют в цене 8,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.