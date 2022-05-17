В Белоруссии женщина получила год тюрьмы за оскорбление Лукашенко, чиновников и прокурора

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жительница города Березино приговорена к году лишения свободы и выплате штрафа в 100 базовых величин (3200 белорусских рублей или около $950) по делу о публичном оскорблении президента, высших должностных лиц и прокурорского работника, сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

У 56-летней подсудимой также конфисковали мобильный телефон как средство совершения преступления.

Суд счел, что с 25 октября 2020 года по 26 сентября 2021 года она написала в Telegram четыре оскорбительных комментария об Александре Лукашенко и девять - о других представителях власти. Ее реплики противоречили "общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми", содержали "унизительную, ненормативную и неприличную форму речевого выражения", считают в прокуратуре.

"С учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений" суд признал ее виновной.

Приговор в законную силу не вступил, его можно опротестовать.