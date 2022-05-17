Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Белоруссии женщина получила год тюрьмы за оскорбление Лукашенко, чиновников и прокурора

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жительница города Березино приговорена к году лишения свободы и выплате штрафа в 100 базовых величин (3200 белорусских рублей или около $950) по делу о публичном оскорблении президента, высших должностных лиц и прокурорского работника, сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

У 56-летней подсудимой также конфисковали мобильный телефон как средство совершения преступления.

Суд счел, что с 25 октября 2020 года по 26 сентября 2021 года она написала в Telegram четыре оскорбительных комментария об Александре Лукашенко и девять - о других представителях власти. Ее реплики противоречили "общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми", содержали "унизительную, ненормативную и неприличную форму речевого выражения", считают в прокуратуре.

"С учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений" суд признал ее виновной.

Приговор в законную силу не вступил, его можно опротестовать.

Белоруссия Генпрокуратура Белоруссии Березино Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швеция и Финляндия в среду совместно подадут заявку на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия в среду совместно подадут заявку на вступление в НАТО

Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

По итогам выборов в Ливане "Хезболла" лишилась парламентского большинства

По итогам выборов в Ливане "Хезболла" лишилась парламентского большинства

Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО
Военная операция на Украине

В МИД РФ заявили о фактическом выходе Украины из переговоров с Россией

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о сдаче в плен 265 украинских военных с "Азовстали"

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 414 человек

Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР

Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР

Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО