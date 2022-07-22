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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Белорусский философ и методолог Мацкевич получил 5 лет колонии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минский областной суд приговорил к пяти годам колонии усиленного режима философа-методолога Владимира Мацкевича по обвинению в создании и руководстве экстремистским формированием, участии в групповых беспорядках и в оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

Ранее о приговоре философу сообщали белорусские правозащитники, суд над ним проходил в закрытом режиме.

Поводами для обвинения, в частности, стало размещение Мацкевичем в интернете видеозаписи, в которой, по мнению обвинения, он допустил оскорбления в адрес главы государства, а также участие в акциях протеста в октябре 2020 года в Минске и отказ слушаться силовиков на этих акциях.

Мацкевич - известный белорусский ученый, телеведущий, общественный и политический деятель. Он основал Агентство гуманитарных технологий в Минске, и руководил им, а также был основателем программы создания современного университета в Белоруссии "Летучий университет". Также Мацкевич в период с 2011 по 2016 годы занимал пост главы Рады Международного консорциума "ЕвроБеларусь".

Сотрудники КГБ задержали его 4 августа 2021 года по подозрению в организации протестов. Вскоре ряд международных правозащитных организаций, в числе которых Белорусский Хельсинский комитет, признали его политзаключенным.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Владимир Мацкевич Минский облсуд Генпрокуратура КГБ Минск
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