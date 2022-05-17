NASA в августе отправит к Луне непилотируемый корабль Orion

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый непилотируемый полёт космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis ("Артемида") состоится в августе этого года, сообщил глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям.

"На данный момент я бы сказал, что в августе. В рамках миссии длительностью около тридцати дней будут проверены все системы для осуществления непилотируемых полётов", - ответил Нельсон на вопрос члена комиссии о запуске миссии "Артемида-1".

Перед запуском ракета-носитель должна успешно пройти стендовое испытание. В ходе испытания специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного запуска, а также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

18 марта NASA сообщило, что 98-метровая ракета SLS с космическим кораблем Orion была вывезена на транспортере из цеха вертикальной сборки на стартовую площадку 39B космического центра имени Кеннеди. Однако из-за ряда технических проблем тест неоднократно переносился.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии. В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, отмечали в NASA. Пилотируемый корабль, полет которого на данный момент планируется в 2024 году, должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике. В рамках миссии Artemis 3 уже должна будет состояться высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года, американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.