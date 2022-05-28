Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Рогозин заявил, что РФ и КНР близки к подписанию соглашения о лунной базе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай близки к подписанию межправительственного соглашения о создании научной базы на Луне, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В феврале посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил в интервью "Интерфаксу", что Китай и Россия достигли консенсуса по условиям межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне. Он отметил, что соглашение "будет подписано максимально быстро в этом году".

По его словам, обе страны тщательно разработают и осуществят план строительства лунной станции с привлечением широкого круга международных партнеров на основе принципа открытости.

Луна Китай Роскосмос Дмитрий Рогозин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный Лиман

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек

Корабль СФ провел новый испытательный пуск ракеты "Циркон" в Баренцевом море

Еще 1 млрд руб. "дочки" Google в РФ арестован по искам холдинга "Москва Медиа"

В России горят 60 тыс. гектаров леса

В России горят 60 тыс. гектаров леса

Суд в Москве взыскал с братьев Магомедовых $750 млн

Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка

Что произошло за день: пятница, 27 мая

"Победа" передумала переводить наземный персонал на "четырехдневку"

"Победа" передумала переводить наземный персонал на "четырехдневку"

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней