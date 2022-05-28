Рогозин заявил, что РФ и КНР близки к подписанию соглашения о лунной базе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай близки к подписанию межправительственного соглашения о создании научной базы на Луне, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В феврале посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил в интервью "Интерфаксу", что Китай и Россия достигли консенсуса по условиям межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне. Он отметил, что соглашение "будет подписано максимально быстро в этом году".

По его словам, обе страны тщательно разработают и осуществят план строительства лунной станции с привлечением широкого круга международных партнеров на основе принципа открытости.