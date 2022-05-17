Корабль Starliner проходит финальные проверки перед испытательным полетом к МКС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Перспективный космический корабль CST-100 Starliner перед проходит финальные проверки перед вторым тестовым полетом (Orbital Flight Test-2 - OFT-2) в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС), намеченным на 19 мая по времени Восточного побережья США (20 мая - по московскому), сообщил во вторник в ходе брифинга NASA директор программы по его разработке корпорации Boeing Марк Наппи.

"Мы проводим финальные проверки сегодня. Готовы переместить ракету на стартовый комплекс. Корабль готов к выполнению своих операций. У него высокие шансы на успешный запуск", - сказал он.

Запуск корабля CST-100 Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в рамках коммерческой программы NASA 19 мая в 18:54 по времени Восточного побережья США (20 мая в 01:54 по московскому). На борту корабля будет находиться манекен Росси.

Через 24 часа после старта корабль должен состыковаться со станцией. Он доставит на МКС более 225 кг материалов для снабжения МКС.

Второй испытательный полет Starliner к МКС

Запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта он был отменен. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

Компания Boeing разрабатывает пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки американских астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила четыре такие регулярные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. Последний запуск был осуществлен в конце апреля. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner должен состыковаться с МКС, в составе которой он пробудет от 5 до 10 дней, после чего вернётся обратно на Землю.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и NASA внесли около 80 других корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon.