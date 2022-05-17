NASA и "Роскосмос" обсуждают возможность полета космонавтов РФ на корабле Starliner

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Космические агентства США и РФ продолжают обсуждать возможность полета российских космонавтов на американских космических кораблях, "Роскосмос" ждет подтверждения безопасности корабля Starlner, сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгель.

"Что касается корабля Dragon, я думаю, мы удовлетворили их ожидания в безопасности. (...) Это займет больше времени в отношении корабля Starliner, они ("Роскосмос" - ИФ) захотят видеть результаты по испытательным полетам, они хотят, чтобы мы провели CFT (первый пилотируемый испытательный полет - ИФ), и затем у нас будут идти подобные разговоры", - сказала Вайгель на брифинге во вторник.

Ранее в среду директор программы по разработке корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing Марк Наппи сообщил, что перспективный космический корабль проходит финальные проверки перед вторым тестовым полетом (Orbital Flight Test-2 - OFT-2) в беспилотном режиме к МКС, намеченным на 19 мая по времени Восточного побережья США (20 мая по Москве).

Запуск Starliner

Запуск корабля CST-100 Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в рамках коммерческой программы NASA 19 мая в 18:54 по времени Восточного побережья США (20 мая в 01:54 по Москве). На борту корабля будет находиться манекен Росси.

Через 24 часа после старта корабль должен состыковаться со станцией. Он доставит на МКС более 225 кг материалов для снабжения МКС.

Запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта он был отменен. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

Компания Boeing разрабатывает пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки американских астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила четыре такие регулярные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. Последний запуск был осуществлен в конце апреля. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon.

29 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, "Интерфаксу", что текущие переговоры о возобновлении перекрёстных полётов между Роскосмосом и NASA не касаются корабля Starliner. "Просто он ещё не готов. Как только будет готов - начнутся переговоры", - сказал Крикалев.

При этом, по его словам, "Роскосмос" "не отказывается" от полётов на корабле в будущем.