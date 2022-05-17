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Миссия марсианского зонда InSight завершится в этом году из-за проблем с питанием

Миссия марсианского зонда InSight завершится в этом году из-за проблем с питанием
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Миссия посадочного аппарата InSight на поверхности Марса завершится в декабре 2022 года из-за проблем с питанием аппарата солнечной энергией, заявил руководитель дирекции NASA по научным миссиям Томас Цурбухен.

"Марсианский посадочный аппарат NASA InSight постепенно теряет энергию. Ожидается, что он закончит проводить научные исследования этим летом. К декабрю специалисты ожидают, что аппарат перестанет работать, тем самым завершая миссию, которая к настоящему моменту зафиксировала более 1300 марсотрясений", - написал Цурбухен в социальных сетях.

Он добавил, что информация, собранная в ходе изучения марсинаских землетрясений, позволила ученым изучить глубину и состав коры, мантии и ядра Красной планеты. Также аппарат собрал важные метеорологические данные и исследовал остатки магнитного поля Марса, существовавшего в далеком прошлом.

InSight приземлился на Марсе 26 ноября 2018 года. Аппарат оборудован парой солнечных панелей шириной 2,2 метра, которые обеспечивали питание роботизированного манипулятора, с помощью которого специалисты использовали сейсмометр для измерения тектонической активности Марса и зонд для измерения теплового потока над поверхностью планеты, а также ряд других инструментов и экспериментов.

Изначально планировалось, что миссия будет длиться около двух лет, однако по истечении срока, было решено продолжить исследования.

В течение почти 3,5 лет работы на поверхности планеты на панелях накапливалась марсианская пыль. Эта пыль блокирует проникновение лучей на поверхность батарей, лишая аппарат необходимой для проведения научных исследований энергии с помощью роботизированного манипулятора. В итоге уровень энергии, которую способны накапливать батареи, опустился до 10% от изначальных значений.

NASA InSight Марс
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