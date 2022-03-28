NASA планирует высадку астронавтов на Марс к 2040 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует высадку астронавтов на поверхность Марса к 2040 году, сообщил глава управления Билл Нельсон.

"Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году", - сказал Нельсон в своём обращении после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.

Он отметил, что исследования на Марсе продолжаются в настоящее время - данные с поверхности планеты собирает марсоход Perseverance, а на орбите планеты находятся автоматические межпланетные станции для изучения её поверхности и атмосферы. Также он отметил важность роверов, назвав их "критически важной частью миссии, необходимой для исследований".

Нельсон утверждает, что в данный момент разрабатывается надувной тепловой щит, который способен замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу Марса и помочь ему осуществить безопасную посадку на поверхность планеты.

Также, по словам главы управления, специалисты NASA занимаются вопросом поддерживания жизнедеятельности на Луне и Марсе. В том числе в NASA рассматривают варианты обеспечивать непрерывное питание техники и оборудования электроэнергией, для этих целей планируется выделить средства из госбюджета, который пойдут на создание необходимой инфраструктуры.

Помимо прочего, американское космическое ведомство занимается разработкой новых двигателей, которые ускорят транспортировку астронавтов на Марс.

В понедельник президент США Джозеф Байден предложил проект бюджета на 2023 финансовый год. Согласно проекту NASA может получить около 26 млрд долларов на проведение научных исследований, изучение Земли и разработку космических технологий.

Также проект бюджета подразумевает выделение $822 млн на миссию по возвращению проб грунта с Марса. Помимо этого, бюджет включает $480 млн на лунные роботизированные миссии.

Теперь проект бюджета страны должен пройти процедуру утверждения в конгрессе США.