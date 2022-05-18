Канада ввела запрет на въезд в страну для президента России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для примерно тысячи попавших ранее под санкции граждан РФ, включая российского президента Владимира Путина, из-за ситуации на Украине.

"Мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду для примерно тысячи россиян, включая Путина и людей из его окружения", - написал Мендичино в твиттере.

По его словам, "все эти лица и так уже находятся под санкциями", однако "теперь им будет закрыт доступ" в Канаду.

Мендичино отметил, что Канада "продолжит поддерживать Украину в эту трудную для нее минуту".

Ранее Канада ввела санкции, в частности, против членов Совета Федерации РФ, главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а также против оборонных и промышленных структур РФ.

В ответ Москва закрыла въезд в РФ для канадских политиков и государственных чиновников, в частности, в санкционный список попали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел Мелани Джоли.