МИД объявил о закрытии московского бюро канадской CBC

Журналистам телерадиокомпании аннулируют аккредитации и визы

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В ответ на действия Канады Россия закроет бюро телерадиокомпании CBC в Москве, заявила на брифинге представитель российского МИД Мария Захарова.

"Принято решение о введении ответных, подчеркиваю: ответных, мер в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала она.

"Мы сказали, что будем отвечать: симметрично, аналогично, зеркально - неважно, адекватно. И вот мы отвечаем, мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили, что подобные односторонние ограничительные меры, попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ, не останутся без ответа. Всем должно быть ясно. Наша реакция неизбежна", - подчеркнула Захарова.

Это решение стало ответном на запрет вещания в Канаде российских телеканалов Russia Today и Russia Today France.

В середине марта канадский регулятор CRTC запретил вещание в стране телеканалов RT и RT France, финансируемых российским правительством. В CRTC пояснили, что оба телеканала исключены из списка иностранных ресурсов, которым разрешено распространять свои программы в Канаде из-за несоответствия их программ принятым стандартам.

17 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что примерно тысяче россиян и белорусов, которые ранее попали под санкции Канады, решено закрыть въезд в эту страну. В публикациях об этом решении в CBC и Journal de Monteral упоминались президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

В начале февраля МИД объявил, что в ответ на запрет вещания RT DE в Германии в России запрещено вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle, ее коррпункт будет закрыт. Всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle лишили аккредитации. В конце марта Минюст России признал Deutsche Welle СМИ-иноагентом. В Берлине отмечали, что DW не нарушала российские законы, тогда как RT DE вещала в Германии без лицензии.