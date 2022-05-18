Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться поздно вечером в пятницу 20 мая или же на следующий день, предупредил национальный газовый дистрибутор Gasum.

В то же время компания отмечает, что никакой информации на этот счет она не получала ни от ООО "Газпром экспорт", ни от газотранспортной организации.

Как сообщается, Gasum готовилась к подобному развитию событий вместе со своими клиентами и органами власти, ответственными за аварийное снабжение. В летний период 2022 года Финляндия надеется на поставки газа из Эстонии по газопроводу Balticconnector, однако ограничения пропускной способности этой магистрали могут усложнить данную задачу.

Ранее Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа, она намерена подать иск в арбитраж.

Россия поставляет природный газ в Финляндию более 45 лет. В декабре 2015 года ООО "Газпром экспорт" и Gasum продлили действие контракта до 31 декабря 2031 года.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.