Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Турция заблокировала начало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает в среду The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Постпреды стран НАТО в среду провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о вступлении этих двух стран в НАТО, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование", пишет издание.

Ранее в среду стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство их стран в альянсе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц сообщало, что власти Турции взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО требуют, в частности, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, а также отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400.

Заявки на вступление сначала должны быть рассмотрены в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

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