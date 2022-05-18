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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Зоран Миланович
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович выразил желание, чтобы его страна вслед за Турцией занялась блокировкой процесса рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает агентство Associated Press.

Между тем, агентство отмечает, что Миланович находится в "ожесточенном споре" с премьером Андреем Пленковичем как по этому вопросу, так и по ряду других.

Миланович, в частности, считает, что властям Хорватии до рассмотрения вопроса о членстве в НАТО Швеции и Финляндии следует решить проблему, связанную с Боснией и Герцеговиной. По мнению президента, Загреб должен добиться от этой страны изменений в законодательстве, чтобы дать боснийским хорватам больше шансов на то, чтобы занимать высокие должности в системе руководства страной.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов.

Ранее сообщалось, что Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Швеция и Финляндия передали заявки на вступление генсеку альянса Йенсу Столтенбергу ранее в среду.

14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, такая позиция вызвана тем, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной Турцией террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В итоге Турция поставила три условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО: прекращение поддержки этими странами групп, считающихся террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в Турцию.

Впоследствии агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц, что Анкара взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО потребовала отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400, включение в программу по производству американских истребителей F-35, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.

Ранее Миланович уже заявлял, что сабор (парламент Хорватии) не должен ратифицировать присоединение к НАТО каких-либо новых стран, поскольку считает это очень опасной авантюрой.

Хорватия НАТО Швеция Финляндия
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