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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мировое сообщество способно решить проблему нехватки продовольствия, но только при наличии поставок из России, Белоруссии, Украины, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"В мире есть достаточно продовольствия", - заявил он на организованной в Нью-Йорке министерской встрече.

"Однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Белоруссии", - добавил Гутерриш.

В связи с этим он призвал Россию "обеспечить безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах". "Можно рассмотреть альтернативные маршруты, однако они не позволят решить проблему", - добавил генсек.

При этом он подчеркнул, что "продовольствие и удобрения из России должны иметь беспрепятственный доступ на мировой рынок".

Антониу Гутерриш
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