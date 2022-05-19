Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня

Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Украинские чиновники просят предоставить Киеву высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО), но Белый дом не спешит выполнить просьбу из-за опасений "затягивания конфликта", сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев просили США отправить реактивные системы залпового огня.

Однако США не спешат это сделать, так как Белый дом опасается, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России.

Представитель администрации Байдена заявил изданию, что две страны продолжают "активную дискуссию" по поводу оружия. Тем не менее, по его словам, не все, о чем просит Киев, может быть отправлено быстро.

"Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу", - сказал чиновник.

Между тем, издание сообщает, что США в течение последних месяцев незаметно предоставили Украине старые реактивные системы залпового огня советской эпохи.

Однако Киев настаивает на получении более точных, мощных американских систем, добавляет газета.

Белый дом Politico
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве возобновило работу

На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Число россиян, получивших ИИН в Казахстане, в 2022 году выросло в 10 раз

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО