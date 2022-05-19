Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Украинские чиновники просят предоставить Киеву высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО), но Белый дом не спешит выполнить просьбу из-за опасений "затягивания конфликта", сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев просили США отправить реактивные системы залпового огня.

Однако США не спешат это сделать, так как Белый дом опасается, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России.

Представитель администрации Байдена заявил изданию, что две страны продолжают "активную дискуссию" по поводу оружия. Тем не менее, по его словам, не все, о чем просит Киев, может быть отправлено быстро.

"Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу", - сказал чиновник.

Между тем, издание сообщает, что США в течение последних месяцев незаметно предоставили Украине старые реактивные системы залпового огня советской эпохи.

Однако Киев настаивает на получении более точных, мощных американских систем, добавляет газета.