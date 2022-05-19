Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Китай предупредил США о мерах в ответ на вмешательство во внутренние дела КНР

Китай предупредил США о мерах в ответ на вмешательство во внутренние дела КНР
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китай предпримет ответные шаги, если Соединенные Штаты продолжат вмешиваться во внутренние дела КНР, нарушать его суверенитет и территориальную целостность, заявил член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Следует отметить, что в последнее время Соединенные Штаты допустили ряд неверных заявлений и поступков, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и наносят ущерб его интересам. Китай решительно выступает против этого и будет реагировать жестко", - заявил Ян Цзечи в телефонной беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Китайский чиновник напомнил о договоренностях, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом по китайско-американским отношениям, и сказал, что "американская сторона должна быть последовательной в своих словах и делах, воплощать соответствующие обязательства в конкретную стратегию, действия и работать с Китаем".

Ян Цзечи подчеркнул, что "тайваньский вопрос является самым важным, чувствительным и ключевым вопросом в китайско-американских отношениях". По его словам, Соединенные Штаты заявляют, что проводят политику одного Китая и не поддерживают "независимость Тайваня".

"Однако фактические действия и заявления Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу в последнее время сильно отличаются от этого. Если Соединенные Штаты продолжат разыгрывать "тайваньскую карту" и будут идти все дальше и дальше по ложному пути, это вне всяких сомнений ввергнет ситуацию в опасную стадию", - заявил Ян Цзечи.

Он призвал Вашингтон строго соблюдать свои обязательства. В противном случае Китай "предпримет решительные действия для защиты своего собственного суверенитета и интересов безопасности", цитирует МИД КНР слова чиновника.

Он отметил, что политика, наносящая ущерб фундаментальным и долгосрочным интересам стран Азиатско-Тихоокеанского региона в собственных интересах, "обречена на провал", а попытки "сформировать фракции или внести раскол и конфронтацию вряд ли увенчаются успехом".

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, таким как Украина и ситуация на Корейском полуострове, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

Ян Цзечи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: 19 мая, четверг

Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня

Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины

Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве возобновило работу

На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ