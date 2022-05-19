Китай предупредил США о мерах в ответ на вмешательство во внутренние дела КНР

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китай предпримет ответные шаги, если Соединенные Штаты продолжат вмешиваться во внутренние дела КНР, нарушать его суверенитет и территориальную целостность, заявил член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Следует отметить, что в последнее время Соединенные Штаты допустили ряд неверных заявлений и поступков, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и наносят ущерб его интересам. Китай решительно выступает против этого и будет реагировать жестко", - заявил Ян Цзечи в телефонной беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Китайский чиновник напомнил о договоренностях, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом по китайско-американским отношениям, и сказал, что "американская сторона должна быть последовательной в своих словах и делах, воплощать соответствующие обязательства в конкретную стратегию, действия и работать с Китаем".

Ян Цзечи подчеркнул, что "тайваньский вопрос является самым важным, чувствительным и ключевым вопросом в китайско-американских отношениях". По его словам, Соединенные Штаты заявляют, что проводят политику одного Китая и не поддерживают "независимость Тайваня".

"Однако фактические действия и заявления Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу в последнее время сильно отличаются от этого. Если Соединенные Штаты продолжат разыгрывать "тайваньскую карту" и будут идти все дальше и дальше по ложному пути, это вне всяких сомнений ввергнет ситуацию в опасную стадию", - заявил Ян Цзечи.

Он призвал Вашингтон строго соблюдать свои обязательства. В противном случае Китай "предпримет решительные действия для защиты своего собственного суверенитета и интересов безопасности", цитирует МИД КНР слова чиновника.

Он отметил, что политика, наносящая ущерб фундаментальным и долгосрочным интересам стран Азиатско-Тихоокеанского региона в собственных интересах, "обречена на провал", а попытки "сформировать фракции или внести раскол и конфронтацию вряд ли увенчаются успехом".

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, таким как Украина и ситуация на Корейском полуострове, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.