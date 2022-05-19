Российские военные заявили об уничтожении украинских дивизионов С-300 и "Бук-М1"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Николаева.

"Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка.

Конашенков сообщил, что также уничтожено 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах ряда населенных пунктов ДНР и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА "Байрактар-ТБ2", - сказал он.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч", - добавил Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожив более 340 военнослужащих и 62 единицы техники.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавил Конашенков.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотника, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и бронемашин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 автомобилей.