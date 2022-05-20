Военные РФ сообщили о ракетных ударах по 45 районам базирования армии Украины за сутки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация за сутки нанесла удары высокоточными ракетами по 45 районам базирования армии Украины, под Харьковом уничтожены радиолокационные средства комплекса С-300, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков сообщил, что в результате ударов авиации уничтожены более 280 украинских военнослужащих, выведены из строя 59 единиц военной техники.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч", - добавил он.

Всего, по данным министерства, в ходе военной операции на Украине уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотника, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и бронемашин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие и миномет, а также 3039 автомобилей.