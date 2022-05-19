Американские морпехи отрабатывают десантирование на остров Сааремаа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Участвующие в учениях "Еж 2022" американские морские пехотинцы начали отработку десантирование на побережье острова Сааремаа. Об этом "Интерфаксу" сообщили в главном штабе Сил обороны Эстонии.

"Сегодня, завтра и послезавтра около двух тысяч морских пехотинцев проводят операцию по высадке с десантного корабля США USS Kearsarge на южном побережье залива Тагалахти (Tagalahti). Им противодействуют сааремааские ополченцы военизированной добровольческой организации "Кайтселийта", - сказал собеседник агентства.

Затем морпехи и бойцы "Кайтселийта" переместятся на полуостров Сырве для проведения различных совместных учений.

На следующей неделе американцы проведут вертолетный десант на юге Эстонии.

Крупные учения "Еж 2022" проходят в Эстонии с 16 мая по 3 июня. В них принимают участие около 15 тысяч военнослужащих из десяти стран, подразделения дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО. Задействованы сотни единиц техники, в том числе бронетехника, корабли, вертолеты и самолеты.