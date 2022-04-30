Противоминная группа НАТО провела учения с ВМС Финляндии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первая противоминная группа НАТО завершила в субботу учения с кораблями военно-морских сил Финляндии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, корабли НАТО на этой неделе посетили порт Турку в Финляндии, после чего эстонские, латвийские и голландские корабли начали совместные учения с финскими военно-морскими тральщиками Purunpaa и Vahterpaa.

Совместные учения длились три дня, на протяжении которых осуществлялось маневрирование кораблей, боевое прикрытие и связь.

Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем посетил все корабли, участвовавшие в учениях, ознакомился с их экипажами, техникой и задачами.

Командование и большая часть противоминной группы НАТО укомплектованы военно-морскими силами. В ней также участвует на основании шестимесячной ротации тральщик ВМС Эстонии Sakala.

Постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1) является одной из четырех групп кораблей под командованием военно-морских сил НАТО и входит в силы быстрого реагирования альянса.

Она состоит в основном из тральщиков союзников и участвует в учениях разных странах.

Финляндия не является членом НАТО, но в последнее время активно взаимодействует с ним. Как сообщила в субботу финская газета Ilta Sanomat, в настоящее время в парламенте обсуждается вопрос о вступлении страны в НАТО, после чего президент Саули Ниинистё примет решение о возможном членстве. По данным издания, это может произойти до 12 мая.