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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Япония предложит провести следующий саммит G7 в Хиросиме

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита президента США Джо Байдена в Токио сообщит о желании провести саммит G7 в следующем году в городе Хиросима, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, ожидается, что японский лидер объяснит важность проведения саммита в Хиросиме и обратится за поддержкой к лидеру США во время его визита в Японию, который пройдет с воскресенья по вторник.

Планируется, что в понедельник Кисида и Байден проведут встречу на высшем уровне.

Как отметили источники, предполагается, что на саммите G7, который может состояться в Хиросиме, пострадавшей от атомной бомбардировки США в 1945 году, японский лидер хочет выступить за мир, свободный от ядерного оружия.

Ожидается, что после консультаций с Байденом Кисида примет окончательное решение о месте проведения саммита. Однако, по словам источников, прежде чем официально выбрать Хиросиму, Японии также необходимо выяснить, поддержат ли этот выбор другие страны, обладающие ядерным оружием, входящие в G7 - Великобритания и Франция.

Япония в следующем году примет председательство в G7 от Германии.

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