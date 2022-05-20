Байден начинает поездку по Южной Корее и Японии

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию, где встретится с лидерами обеих стран.

В Белом доме заявили, что президент посетит эти страны "с целью дальнейшего углубления связей между нашими правительствами, экономиками и народами". В каждой стране Байден проведет двусторонние встречи с местными лидерами - новоизбранным президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

На переговорах с южнокорейским и японским лидерами Байден, по сообщению Белого дома, обсудит возможности углубления отношений в области безопасности, укрепления экономических связей и расширения сотрудничества для достижения практических результатов.

Также в Токио президент США встретится с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, в составе США, Австралия, Индия и Япония).

Кроме того, по данным CNN, в Южной Корее Байден подпишет законопроект о выделении Украине почти $40 млрд в качестве финансовой помощи, одобренный накануне Сенатом США.

По сведениям Bloomberg, Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время специальной военной операции на Украине.

В среду советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не исключают возможности проведения КНДР ракетных или ядерных испытаний во время визита Байдена. По словам Салливана, испытания могут пройти либо в первый, либо во второй день поездки президента, и американская сторона готова ко всем вариантам развития событий.