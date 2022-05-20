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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Сын экс-генсека ОДКБ Хачатурова арестован за нападение на полицейского в Ереване

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь арестован на два месяца решением суда по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на акции протеста 17 мая.

"Игорю Хачатурову предъявлено обвинение по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Суд удовлетворил ходатайство о его аресте", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Игорь Хачатуров активно участвовал в акциях протеста оппозиции с целью отставки премьера Никола Пашиняна.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Никол Пашинян Игорь Хачатуров
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