Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова задержан в Армении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший командующий третьим армейским корпусом Вооруженных сил Армении, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова генерал-майор Григорий Хачатуров задержан по обвинению в отмывании денег.

Как сообщает генпрокуратура Армении, Хачатуров задержан в рамках расследуемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении уголовного дела об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.

В суд направлено ходатайство об аресте Хачатурова.

В миреСын экс-генсека ОДКБ Хачатурова арестован за нападение на полицейского в ЕреванеЧитать подробнее

Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела и лишении депутатской неприкосновенности главы крупнейшей оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.

Он обвиняется в незаконной продаже земель воинских частей. Представляя ходатайство, Генпрокурор заявила, что в 2005 и 2009 годах по приказу Оганяна ряд участков недействующих воинских частей в Араратской области и Ереване с недвижимым имуществом были незаконно отчуждены по заниженной цене, в дальнейшем земельные участки были перепроданы или заложены в банках, а деньги присвоены.

Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан экс-командующему третьим армейским корпусом, сыну бывшего генсека ОДКБ - Григорию Хачатурову.

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов ($14,9 млн).

В апреле 2021 года суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Оганяна по делу о свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года. Тогда в результате столкновения между правоохранительными органами и демонстрантами, протестующими против итогов президентских выборов, погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Армения Григорий Хачатуров Юрий Хачатуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года
Землетрясение в Турции и Сирии

Число пострадавших при новом землетрясении в Турции приблизилось к 300

США и ряд членов СБ ООН осуждают КНДР за ракетные пуски

В Бразилии 40 человек погибли из-за ливней

В Бразилии 40 человек погибли из-за ливней
Землетрясение в Турции и Сирии

Три человека погибли в результате нового землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции и Сирии

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

ЕС планирует вести санкции против "Ингосстраха" и РНПК

ЕС планирует вести санкции против "Ингосстраха" и РНПК

Евросоюз вводит дополнительные антииранские санкции за нарушения прав человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });