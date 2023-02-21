Сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова задержан в Армении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший командующий третьим армейским корпусом Вооруженных сил Армении, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова генерал-майор Григорий Хачатуров задержан по обвинению в отмывании денег.

Как сообщает генпрокуратура Армении, Хачатуров задержан в рамках расследуемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении уголовного дела об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.

В суд направлено ходатайство об аресте Хачатурова.

Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела и лишении депутатской неприкосновенности главы крупнейшей оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.

Он обвиняется в незаконной продаже земель воинских частей. Представляя ходатайство, Генпрокурор заявила, что в 2005 и 2009 годах по приказу Оганяна ряд участков недействующих воинских частей в Араратской области и Ереване с недвижимым имуществом были незаконно отчуждены по заниженной цене, в дальнейшем земельные участки были перепроданы или заложены в банках, а деньги присвоены.

Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан экс-командующему третьим армейским корпусом, сыну бывшего генсека ОДКБ - Григорию Хачатурову.

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов ($14,9 млн).

В апреле 2021 года суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Оганяна по делу о свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года. Тогда в результате столкновения между правоохранительными органами и демонстрантами, протестующими против итогов президентских выборов, погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.