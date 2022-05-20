В Шанхае впервые за последние пять дней выявили новые случаи COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Три новых случая заболевания COVID-19 выявили в Шанхае за пределами карантинных зон после того, как ранее на протяжении пяти дней новых случаев заражения не наблюдалось, сообщает в пятницу Channel News Asia.

"В пятницу Шанхай объявил о новых за последние пять дней случаях заболевания COVID-19 за пределами карантинных районов", - передаёт Channel News Asia.

Случаи заболевания выявили в семье, все члены которой сделали по три прививки. При этом известно, что они не покидали пределов своего района. После выявления этих случаев 200 тыс. жителям этого района пришлось сдавать тесты, все они оказались отрицательными.

Тем временем, в Пекине, где со вспышкой COVID-19 борются с конца апреля, выявили 62 новых случая заболевания по состоянию на 19 мая, а днём ранее прирост заболевших составил 55.

Накануне власти Шанхая сообщили, что в воскресенье в рамках постепенного снятия коронавирусных ограничений возобновят работу четыре из 20 закрытых линий метро.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 222 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.