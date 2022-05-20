Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Шанхае впервые за последние пять дней выявили новые случаи COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Три новых случая заболевания COVID-19 выявили в Шанхае за пределами карантинных зон после того, как ранее на протяжении пяти дней новых случаев заражения не наблюдалось, сообщает в пятницу Channel News Asia.

"В пятницу Шанхай объявил о новых за последние пять дней случаях заболевания COVID-19 за пределами карантинных районов", - передаёт Channel News Asia.

В миреВ Шанхае собираются ослабить меры против COVID-19Читать подробнее

Случаи заболевания выявили в семье, все члены которой сделали по три прививки. При этом известно, что они не покидали пределов своего района. После выявления этих случаев 200 тыс. жителям этого района пришлось сдавать тесты, все они оказались отрицательными.

Тем временем, в Пекине, где со вспышкой COVID-19 борются с конца апреля, выявили 62 новых случая заболевания по состоянию на 19 мая, а днём ранее прирост заболевших составил 55.

В миреВласти Шанхая сохранят нулевую терпимость к коронавирусу вопреки призыву ВОЗЧитать подробнее

Накануне власти Шанхая сообщили, что в воскресенье в рамках постепенного снятия коронавирусных ограничений возобновят работу четыре из 20 закрытых линий метро.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 222 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Шанхай коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В G7 намерены продолжить процесс изоляции РФ от мировой экономики

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

В Кремле одобрили идею назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

ЕС выделил 600 млн евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи Украине

ЕС выделил 600 млн евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи Украине

Россия создаст 12 новых воинских частей в ЗВО из-за нарастания угроз у границ

Россия создаст 12 новых воинских частей в ЗВО из-за нарастания угроз у границ
Военная операция на Украине

Шойгу пообещал скорое взятие под контроль территории ЛНР

Пекин начал военные учения в Южно-Китайском море на фоне поездки Байдена в Азию

Пекин начал военные учения в Южно-Китайском море на фоне поездки Байдена в Азию

Байден начинает поездку по Южной Корее и Японии

Байден начинает поездку по Южной Корее и Японии

Что случилось этой ночью: пятница, 20 мая

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС