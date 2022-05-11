Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:13

Власти Шанхая сохранят нулевую терпимость к коронавирусу вопреки призыву ВОЗ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Шанхая будут добиваться нулевого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил на брифинге замдиректора городского Центра по контролю заболеваний У Хуаньюй. Его слова приводит АР.

По его словам, борьба с недавней вспышкой заболеваемости идет успешно, но ослабление мер профилактики и ограничений может привести к новой вспышке.

"Если мы ослабим бдительность, эпидемия может снова набрать силу, так что необходимо постоянно применять все меры по профилактике и контролю, не давая послаблений", - сказал он.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с учетом нынешнего поведения COVID-19 в ВОЗ считают необоснованными нулевую терпимость к коронавирусу, принятую властями Китая, и организация предлагает Пекину сменить тактику. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что все меры по борьбе с пандемией должны уважать права человека, и страны обязаны "балансировать меры контроля, влияние на общество и влияние на экономику".

Из заявлений У Хуаньюя неясно, слышал ли он призывы ВОЗ, а китайские СМИ эти призывы не комментировали. Ранее представители руководства Китая отмечали, что не потерпят критики принятого в стране подхода к борьбе с COVID-19.

Локдаун в Шанхае был введен 28 апреля сначала в одной половине города, затем ограничения последовали и в другой половине, жители отдельных кварталов провели взаперти дома больше месяца. На 11 мая в самоизоляции находились более 2 млн жителей Шанхая из 23 млн. 10 мая в городе была остановлена работа двух последних линий метро, которые продолжали действовать.

На утро среды в Шанхае выявили около 1500 новых случаев заражения коронавирусом и семь летальных исходов. Кроме Шанхая, еще в десятках китайских городов действуют полные или частичные локдауны. Подобная политика приводит к экономическим потерям как на местном, так и на международном уровне.

Хроника коронавируса. Апрель.

15
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-1927 апреля. Непал сообщил о 19 новых подтвержденных случаях коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 978 762 человек.24 апреля. В Гонконге вновь открылся парк развлечений "Диснейленд" после закрытия на несколько месяцев из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19.21 апреля. В США отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. На фото: метро в Арлингтоне.20 апреля. Правительство Испании отменяет обязательное ношение масок в помещениях.19 апреля. После двух лет пандемии с ограничениями на туризм многие люди возвращаются, чтобы провести отпуск на побережье Коста Брава.17 апреля. Первое круизное судно за последние два года прибыло в Сидней. Международным круизным судам было запрещено заходить в австралийские воды в течение двух лет из-за пандемии коронавируса.14 апреля. В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID выпустили около 6 тыс. человек.9 апреля. Артисты Национального балета Кубы возвращаются на сцену после года перерыва из-за пандемии.7 апреля. Сотрудники Google начали возвращаться к работе в офисе на три дня в неделю после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. На фото: офис компании в Чикаго.6 апреля. С начала пандемии в Сальвадоре зарегистрированы 161 570 случаев болезни и 4 121 смерть от COVID-19. На фото: тестирование на коронавирус в Сан-Сальвадоре.4 апреля. В Китае зарегистрировали более 13 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки3 апреля. Учащиеся средней школы индонезийской Сурабаи во время театральной постановки под названием "Омикрон и Рамадан".2 апреля. Индийский штат Махараштра снял все ограничения, связанные с COVID-19, включая обязательное ношение масок. На фото: фестиваль Гангаур в Индии.1 апреля. Германия сняла почти все карантинные ограничения. Защитные маски полагается носить только в общественном транспорте и в больницах.
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Шанхай Китай ВОЗ Тедрос Гебрейесус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналистку "Аль-Джазиры" застрелили на Западном берегу реки Иордан

"Газпром" и Украина сошлись в оценке транзитной заявки на среду

"Газпром" и Украина сошлись в оценке транзитной заявки на среду

Активы России на территории Украины пустят на восстановление страны

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита

Что случилось этой ночью: среда, 11 мая

Военная операция на Украине

Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми организаций и граждан РФ

Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми организаций и граждан РФ
Военная операция на Украине

Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи на $40 млрд

Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека

Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека
Умершие знаменитости

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту