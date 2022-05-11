Власти Шанхая сохранят нулевую терпимость к коронавирусу вопреки призыву ВОЗ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Шанхая будут добиваться нулевого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил на брифинге замдиректора городского Центра по контролю заболеваний У Хуаньюй. Его слова приводит АР.

По его словам, борьба с недавней вспышкой заболеваемости идет успешно, но ослабление мер профилактики и ограничений может привести к новой вспышке.

"Если мы ослабим бдительность, эпидемия может снова набрать силу, так что необходимо постоянно применять все меры по профилактике и контролю, не давая послаблений", - сказал он.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с учетом нынешнего поведения COVID-19 в ВОЗ считают необоснованными нулевую терпимость к коронавирусу, принятую властями Китая, и организация предлагает Пекину сменить тактику. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что все меры по борьбе с пандемией должны уважать права человека, и страны обязаны "балансировать меры контроля, влияние на общество и влияние на экономику".

Из заявлений У Хуаньюя неясно, слышал ли он призывы ВОЗ, а китайские СМИ эти призывы не комментировали. Ранее представители руководства Китая отмечали, что не потерпят критики принятого в стране подхода к борьбе с COVID-19.

Локдаун в Шанхае был введен 28 апреля сначала в одной половине города, затем ограничения последовали и в другой половине, жители отдельных кварталов провели взаперти дома больше месяца. На 11 мая в самоизоляции находились более 2 млн жителей Шанхая из 23 млн. 10 мая в городе была остановлена работа двух последних линий метро, которые продолжали действовать.

На утро среды в Шанхае выявили около 1500 новых случаев заражения коронавирусом и семь летальных исходов. Кроме Шанхая, еще в десятках китайских городов действуют полные или частичные локдауны. Подобная политика приводит к экономическим потерям как на местном, так и на международном уровне.