Отец Бориса Джонсона получил гражданство Франции ради сохранения связи с ЕС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Отец британского премьер-министра Стэнли Джонсон получил французское гражданство, сообщает в пятницу телеканал BFM-TV.

"Кажется, что в душе я всегда был французом, но нужно было подать официальный запрос. Я сделал то, что нотариусы сказали мне несколько лет назад. Что я француз по моей матери, бабушке и что я должен подать на него (гражданство - ИФ) документы", - сказал 81-летний Стэнли Джонсон французскому телеканалу.

Отец премьера Великобритании указал, что сделал это, чтобы "сохранить связь" с Евросоюзом. "Мы вышли из ЕС, но мы не хотим покидать Европу", - добавил он.

На вопрос о реакции сына на получение французского гражданства, Стэнли Джонсон заявил, что "не думает, что он рассердится".

"В течение 25 лет у него самого было американское гражданства, так как он там родился. Мы не можем разрывать все связи со страной, в которой родились", - подчеркнул он, говоря о своем сыне Борисе Джонсоне.