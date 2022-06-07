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Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода

Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода
Борис Джонсон
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Голосование о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может состояться вновь через полгода, "комитет 1922" хочет изменить правила процедуры, сообщает во вторник Sky News со ссылкой на члена парламента Великобритании Тобиаса Элвуда.

"Как я понимаю, "комитет 1922" намеренно рассматривает именно это", - сказал Элвуд, отвечая на вопрос о том, может ли комитет изменить правила, чтобы голосование прошло повторно спустя шесть месяцев. На данный момент между двумя такими процедурами должен пройти как минимум год.

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"Комитет 1922" - это парламентская группа от Консервативной партии в Палате общин Великобритании, она занимается, в том числе, вопросами вотумов недоверия действующим премьерам, если возникают такие ситуации.

Во вторник Джонсон выдержал вотум недоверия своих сторонников в британском парламенте. Недоверие премьер-министру выразили 148 однопартийцев, при этом 211 консерваторов поддержали Джонсона. Таким образом, он остается на посту премьера Великобритании и главы Консервативной партии. Для одобрения вотума недоверия необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партии.

Джонсон оказался в центре скандала, когда стало известно о его участии в вечеринках в 2020-2021 годах, в разгар борьбы против COVID-19 в Великобритании. Как выяснилось, британские руководители, участвуя в таких мероприятиях, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

Великобритания Борис Джонсон
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