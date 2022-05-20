Китай в марте в строгий локдаун нарастил закупки газа в РФ и не покупал СПГ из США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжает наращивать поставки газа в Китай как в сжиженном виде, так и по трубопроводам, при том, что страна резко сократила импорт СПГ на фоне новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Суммарно в марте 2022 года Китай принял 4,35 млн тонн СПГ, что является минимальным значением для марта с 2018 года. Это значительно меньше, чем в марте 2021 года (6,726 млн тонн) и даже марте 2020 года (5,048 млн тонн), когда спрос обрушился из-за первого удара пандемии коронавируса.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это ограничение распространения вируса через строгие "локдауны" и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Политика была частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее и после окончания Игр.

Россия в марте поставила в Китай 0,6 млрд куб. м газа в виде СПГ (это примерно 7 партий), что является максимальным объемом за последние полгода. Это почти в два раза больше, чем годом ранее (345 млн куб. м).

В России крупнотоннажный СПГ производят завод "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Shell, Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Американский СПГ в марте по-прежнему не поставлялся на рынок КНР. Ранее, в январе, были также зафиксированы нулевые поставки и только в феврале в Китай пришел один танкер с СПГ из США. Европа демонстрирует активные попытки сократить зависимость от российского газа за счет альтернативных поставок, в том числе СПГ из Соединенных Штатов. Европейский рынок для СПГ из США является наиболее удобным и близким с точки зрения логистики.

В марте 2022 года Китай увеличил прием трубопроводного газа до 4,861 млрд куб. м по сравнению с 4,447 млрд куб. м годом ранее. Произошло это за счет увеличения приема газа из России, Туркменистана, Узбекистана.