Китайский экспорт в I полугодии подскочил на 13,2%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года объем внешней торговли Китая увеличился на 9,4% в годовом выражении - до 19,8 трлн юаней ($2,94 трлн), показали данные Главного таможенного управления КНР, передает "Синьхуа".

За период с января по май рост составил 8,3%.

Объем китайского экспорта в первом полугодии подскочил на 13,2%, до 11,14 трлн юаней, импорта - повысился на 4,8%, до 8,66 трлн юаней.

"Темпы роста внешней торговли существенно ускорились в мае и июне", - заявил представитель таможенного управления Ли Куйвэнь.

Снятие карантинных ограничений и общее улучшение эпидемиологической обстановки в Китае позволило предприятиям, задействованным в международной торговле, возобновить работу в нормальном режиме с мая.

"В особенности, быстрое восстановление импорта и экспорта отмечено в регионе дельты реки Янцзы, что способствовало общему восстановлению объема внешней торговли КНР", - отметил эксперт.

В июне объем внешней торговли Китая вырос на 14,3%, тогда как в мае повышение составило 9,5%, а в апреле - лишь 0,1%.