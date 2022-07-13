Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Китайский экспорт в I полугодии подскочил на 13,2%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года объем внешней торговли Китая увеличился на 9,4% в годовом выражении - до 19,8 трлн юаней ($2,94 трлн), показали данные Главного таможенного управления КНР, передает "Синьхуа".

За период с января по май рост составил 8,3%.

Объем китайского экспорта в первом полугодии подскочил на 13,2%, до 11,14 трлн юаней, импорта - повысился на 4,8%, до 8,66 трлн юаней.

"Темпы роста внешней торговли существенно ускорились в мае и июне", - заявил представитель таможенного управления Ли Куйвэнь.

Снятие карантинных ограничений и общее улучшение эпидемиологической обстановки в Китае позволило предприятиям, задействованным в международной торговле, возобновить работу в нормальном режиме с мая.

"В особенности, быстрое восстановление импорта и экспорта отмечено в регионе дельты реки Янцзы, что способствовало общему восстановлению объема внешней торговли КНР", - отметил эксперт.

В июне объем внешней торговли Китая вырос на 14,3%, тогда как в мае повышение составило 9,5%, а в апреле - лишь 0,1%.

Китай Ли Куйвэнь Янцзы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

СМИ сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

В Казахстане заявили о разрешении ситуации вокруг КТК благодаря переговорам с Мишустиным

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });